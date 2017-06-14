На улице Баныкина в ДТП пострадали пассажиры маршрутки (фото)

Вечером 13 июня на улице Баныкина произошло ДТП с маршруткой и легковушкой. В результате столкновения «Приоры» и «Фиата» пострадали два человека.

Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», водитель хэтчбека ехал со стороны Голосова по направлению к улице Жилина. Навстречу ему двигался микроавтобус. В этот момент с бульвара Ленина выезжала «Лада 2111», ее водитель завершил маневр поворота. Водитель «Приоры» решил объехать универсал по «встречке» и врезался в «Фиат».

В результате аварии в маршрутке пострадали два человека, после осмотра медиками от госпитализации они отказались.

Как выяснилось позже, у водителя Приоры нет полиса ОСАГО.

Фото: ЕСАК
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 14.06.2017 07:34 [275] (0)
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