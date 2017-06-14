В Тольятти открылся новый летний сезон проекта «Здравый смысл»

В Тольятти открылся новый летний сезон программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл». 9 июня возле Дворца спорта «Волгарь» был дан торжественный старт бесплатным трехмесячным общим тренировкам, которые будут идти до конца лета. Партнерами реализации проекта в Тольятти выступают компания СИБУР и Фонд поддержки спорта при участии администрации города.

Открывая первое мероприятие нового сезона, руководитель управления по физической культуре и спорту Тольятти Александр Герунов отметил, что тольяттинцы активно поддержали проект в прошлом году - участниками общих тренировок сталиболее 2000 тысяч человек. В рамках проекта была установлена современная турниковая площадка, а площадь перед ДС «Волгарем» стала местом притяжения для всех любителей здорового образа жизни.

«Поддержка и продвижение массового спорта, в том числе развитие спортивной инфраструктуры, является одним из приоритетных направлений программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», - рассказал главный инженер «СИБУР Тольятти»Евгений Котырев. - Я рад отметить, что реализуемые при нашей поддержке проекты находят такой отклик у тольяттинцев. Ждем всех на тренировках в новом сезоне и желаем яркого спортивного лета!».

Общие тренировки проводятся с участием профессиональных тренеров-инструкторов в дружеской молодежной атмосфере с музыкальным сопровождением и ведущим. Занятия проходят на заднем дворе ДС «Волгарь» три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу в 19.00 в течение всего лета. Первые две тренировки нового сезона собрали около двухсот горожан. Каждый мог выбрать одно из представленных спортивных направлений: кроссфит, баскетбол, фитнес, капоэйра, паркур, единоборства, гандбол, воркаут. Для юных спортсменов традиционно работала детская площадка.

«На тренировки ходим уже второй год, - рассказывает жительница Тольятти Надежда Тихова. – В прошлом году увидели приглашение на тренировку в социальных сетях, живем рядом, поэтому решили попробовать. Нравится, что занятия проводятся на свежем воздухе, всегда веселая и дружественная компания. Очень удобно, что можно с пользой провести время и взрослым, и детям».

В рамках проекта «Здравый смысл» в воскресенье , 11 июня, на территории Технического музея имени К.Г. Сахарова, состоялся экстремальный забег «Стальной характер». Забег собрал более 100 команд и их группы поддержки. Это представители различных организаций, учебных заведений, промышленных предприятий, а также жители Тольятти, Самары, Оренбурга, Жигулевска и других городов – всего 650 человек.

На протяжении 8 километров команды не без труда один за другим преодолевали двадцать приготовленных организаторами препятствий: рвы, бастионы, сети, колючую проволоку, траншею, лабиринт. На помощь тем, кто самостоятельно не мог «взять» какое-либо препятствие, приходили соратники или участники из других команд. На финише участники получили сертификат о прохождении экстремального забега.

«В забеге нет побежденных или проигравших, ведь цель каждого участника – прохождение трассы, а не борьба и соревнование друг с другом, - говорит руководитель программы «Здравый смысл»Андрей Потапов. – Каждый из нас может оказаться в непростой ситуации, поэтому необходимо совершенствовать и закалять свой характер. Уверен, что забег станет по-настоящему ярким и памятным событием для всех, кто отважился пройти экстремальную полосу препятствий и показал силу своего характера, чувство плеча и взаимопомощи».