Тольяттинским предпринимателям расскажут, как правильно рекламировать алкоголь

15 июня для предпринимателей Самарской области проведут «круглый стол» на тему «Практика установки, размещения и использования рекламных конструкций при рекламе алкогольной продукции, в том числе пива». Организатором мероприятия выступает государственное казенное учреждение Самарской области «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области».

В семинаре примут участие представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области, Департамента городского благоустройства и экологии г.о. Самара и государственного казенного учреждения Самарской области «Центр размещения рекламы»

Среди тем, которые будут рассмотрены на семинаре: «Получение разрешения на размещение наружной рекламы», «Ограничение по содержанию рекламы, в части рекламы алкоголя», «Реклама алкогольной продукции, в том числе пива, в период проведения ЧМ-2018 по футболу в г. Самара», «Административная ответственность за нарушение законодательства о рекламе» и т.д.

«Круглый стол» пройдет по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, 20, 3 этаж. Начало в 11.00. Предварительно участникам необходимо направить заявку в произвольной форме, указав название юридического лица, ФИО руководителя, ИНН и контактный телефон по электронной почте: samoylova@ikaso63.ru или по телефону: (848) 334-47-00 (контактное лицо – Самойлова Валерия Евгеньевна).