В Тольятти выступит первая труба оркестра Владимира Спивакова

В пятницу, 16 июня в 19.00, в Тольяттинской филармонии – редкий концерт. Весь вечер будет солировать труба – в сопровождении рояля и симфонического оркестра. Трубач Кирилл Солдатов – музыкант необыкновенного дарования. «Такие, как этот парень, рождаются раз в сто лет», – сказал знаменитый американский трубач Уинстон Марсалис, когда услышал своего российского коллегу еще в 10-летнем возрасте.

Имя Кирилла Солдатова хорошо известно тольяттинцам. Музыкант выступал в составе Молодежного симфонического оркестра Поволжья в 2002-2006 годах, и публика каждый раз приходила в восхищение от его филигранных соло!..

Игру Кирилла Солдатова отличают удивительная красота звука и невероятная виртуозность. В одном из интервью Кирилл Солдатов говорит: «У трубы нет определенного звучания. Как, впрочем, у любого инструмента, который работает от человеческого дыхания. Через него можно создать любой тембр. Мне больше близок бархатный, матовый, насыщенный тембр. Кто-то предпочитает более агрессивное звучание. Трубу традиционно считают таким помпезным, воинственным инструментом. У меня в большей степени преобладает лирика, оттеночно-блюзовые тона».

Сегодня Кирилл Солдатов – солист Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова, лауреат международных конкурсов, обладатель премии Президента РФ, гранта фонда «Русское исполнительское искусство».

Среди его «коронных» партий – соло трубы в знаменитом Первом фортепианном концерте Д. Шостаковича. Именно с ним артист совершил турне из 23 концертов по городам США в мае 2008 года (по приглашению Columbia Artist Management), получив высокую оценку прессы.

Кирилл Солдатов родился в 1986 году в Москве в семье музыкантов. Начал играть на блок-флейте в четыре года. Обучался игре на трубе в школе при Институте им. Ипполитова-Иванова и МССМШ им. Гнесиных, а затем в Российской Академии музыки им. Гнесиных (класс проф. В.И. Пушкарева). Уже в школьные годы зарекомендовал себя как яркий солист во время выступлений с различными оркестрами в России и за рубежом.

Огромную поддержку молодому музыканту оказал Владимир Спиваков и его Международный благотворительный фонд. Подарком маэстро молодому виртуозу стал прекрасный инструмент. С 17 лет Кирилл Солдатов является солистом Национального филармонического оркестра России. Его руководитель, маэстро Спиваков, рассказывает об этом так: «Кирилл попал в оркестр в 17 лет, такого не бывает вообще. Он — один из лучших трубачей нашей страны». В настоящее время Кирилл Солдатов - концертмейстер группы труб Национального филармонического оркестра России, то есть первая труба оркестра.

Помимо работы в НФОР Кирилл Содатов сотрудничает с выдающимися дирижерами нашего времени, в том числе с Ю. Башметом, М. Венгеровым, В. Зивой, С. Сондецкисом, К. Орбеляном и другими. Современные российские композиторы нередко доверяют Кириллу Солдатову первое исполнение своих произведений с партией трубы соло. С 2008 года Кирилл Солдатов также является солистом Брасс-квинтета (ансамбля медных духовых инструментов) Национального филармонического оркестра России.

16 июня в первом отделении мы услышим «Три фантастических танца», а также «Адажио и Аллегро» немецкого романтика Роберта Шумана, вариации на тему Беллини из оперы «Норма» французского композитора Жана-Батиста Арбана и «Аве Мария» аргентинца Астора Пьяццоллы в исполнении трубы и аккомпанирующего рояля (его партию исполнит Наталья Селяткина). Во второй части программы Кирилл Солдатов и симфонический оркестр под управлением Владислава Ивановского восхитят нас всемирно известными симфоджазовыми шедеврами Джорджа Гершвина. Прозвучат Рапсодия в стиле блюз и сюита «Порги и Бесс».

Музыкант уже прибыл в Тольятти и начал репетиции, а у тольяттинцев осталась всего пара дней, чтобы купить билеты и насладиться неповторимым звучанием трубы Кирилла Солдатова.

Стоимость билетов - демократичная, от 200 рублей.

Заказ билетов по телефону 222-600 и на сайте www.filarman.ru.

Возрастное ограничение: 6+