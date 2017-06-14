Стали известны первые результаты ЕГЭ

Опубликованы результаты ЕГЭ по географии, информатике и математике базового уровня.

В Тольятти географию сдавали 15 выпускников. Не справился с экзаменом только один, все остальные получили балл выше минимального (37). Средний результат по предмету: 62,8 балла.

ЕГЭ по информатике и ИКТ выбрали 234 человека. До минимального балла (40) не дотянули всего 10 из них. Средний результат по предмету: 65,3 балла, что на 2,9 балла выше, чем в прошлом году.

Математику базового уровня сдали 2777 тольяттинских выпускников. Оценка «2» у 34 из них — чтобы получить аттестат, им придется отправиться на пересдачу. Средний результат по предмету: 4,5 балла, что на 0,1 балла выше, чем в прошлом году.

В вузах результаты базового экзамена по математике не принимаются. Для поступления на техническую специальность абитуриентам нужен профильный ЕГЭ — он содержит более сложные задания и оценивается по 100-бальной системе.

Итоговая аттестация продлится до 1 июля. Впереди экзамены по иностранным языкам, химии и истории, а также дополнительный период, в который можно досдать пропущенные предметы.

Результаты ЕГЭ доступны на специальном сайте: check.ege.edu.ru.