Юниоры «Мега-Лады» приглашают тольяттинцев на спидвей!

Cегодня, 14 июня, в Тольятти состоится финальный раунд Личного первенства России по спидвею на гаревой дорожке среди юниоров до 19 лет. На гоночный трек СТК им. Анатолия Степанова выйдут самые перспективные молодые гонщики из Тольятти, Балаково, Владивостока, Салавата и Октябрьского.

"Мега-Ладу" в гонке будут представлять действующие чемпионы России в личном зачете Роман Лахбаум и Глеб Чугунов, который, напомним, также завоевал 10 июня путевку в финал Личного чемпионата Европы по гонкам на гаревой дорожке.

Кроме того, на стартовую решетку финальной встречи ЛПРЮ-2017 выйдут тольяттинцы - воспитанники областной спортивно-технической школы по спидвею: Семен Зуев, Андрей Степанов и Евгений Сайдуллин.

Юниорская гонка в Тольятти обещает стать одним из самых зрелищных событий этого сезона. Молодость и азарт, адреналин и скорость. Начало соревнований в 19.00.

ПРИДИ И ПОДДЕРЖИ "МЕГА-ЛАДУ"!!!