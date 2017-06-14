Сергей Анташев, Сергей Андреев и Анатолий Пушков встретились на субботнике

Городская общественность вычистила территорию вокруг заброшенных фонтанов на ул. Революционной.

Напомним, на этой территории в этом году должно начаться строительство нового парка с мемориальным комплексом в честь 50-летия выпуска первого вазовского автомобиля. Благодаря федеральной поддержке, связанной с финансированием празднования 50-летия завода, проект стал обрастать деталями, а в конце 2015 года общественности представили эскиз современного и благоустроенного парка. В нем найдется место и зеленым зонам, и выставочному залу, и игровым площадкам.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, уже сейчас на месте будущего парка можно увидеть изменения, здесь стало заметно светлее и чище. И все это благодаря активным тольяттинцам. Узнав, что возле парка Победы, где будет строиться новый объект, планируется проводить субботник, многие горожане пришли внести свою лепту. Собралось около 300 человек. Мероприятие проходило при участии главы городского округа Сергея Анташева. Что интересно, бывшие градоначальники Анатолий Пушков и Сергей Андреев тоже поддались всеобщему энтузиазму и работали наравне со всеми. Среди участников мероприятия были также такие известные личности как капитан сборной России по гандболу, завоевавшей золото на олимпиаде в Рио-де-Жанейро, Ирина Близнова и заслуженный тренер России — тренер прославленного гимнаста Алексея Немова Евгений Николко.

На площади 75 тысяч квадратных метров спилили все густые заросли дикорастущей поросли, убрали весь сухостой, которого тоже было немало. Казалось бы, это достаточно протяженная территория и потребуется много времени, но общими усилиями управились за три часа.

Сейчас возле заброшенных фонтанов лежат аккуратно сложенные кучи спиленного кустарника, которые в дальнейшем используют в качестве удобрения. Территория фактически готова к освоению. Уже 30 июня в результате конкурсных процедур должен определиться подрядчик, который будет заниматься ее благоустройством.

Предполагается, что строительство парка будет идти в два этапа. Этим летом пройдет первый. Все благоустройство должны сделать в этом году. Непосредственно строительство выставочного зала запланировано на 2019 год.