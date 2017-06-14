На улице Жилина «Калина» перевернулась на крышу (Фото)

Днем 13 июня на улице Жилина произошло ДТП. Автомобиль «Лада-2110» двигался по улице со стороны ул. Баныкина в направлении ул. Мира. На пересечении с ул. Ленинградской водитель решил повернуть налево в направлении ул. Советской. Данный перекресток имеет 2 ППЧ, так как ул. Жилина разделена аллеей, и именно по встречной проезжей части со стороны ул. Мира двигалась «Калина», пишет паблик «Происшествия Тольятти». Женщине-водителю также горел зелёный сигнал светофора. Водитель десятки не пропустила универсал.

Удар пришелся «Калине» в заднюю левую часть и заднее левое колесо. После этого произошло опрокидывание автомобиля на крышу.

В результате аварии пострадала водитель «Калины», 1975 года рождения, диагноз ушиб мягких тканей головы.

Отмечается, что у водителя «Лады-2110» отсутствует полис ОСАГО, а он виноват в данном ДТП по п.п 13.4 (на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу т/с, движущемуся прямо, во встречном направлении). Свою вину водитель седана признала. Калину эвакуировали с места ДТП с помощью спецтехники.

Фото: ЕСАК