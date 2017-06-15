Клиника «Открытая медицина» теперь и в Центральном районе Тольятти!

Клиника «Открытая медицина» работает теперь и в Центральном районе Тольятти по адресу ул. КАРЛА МАРКСА, 54!
С июня жителям Центрального района Тольятти доступна качественная высококвалифицированная медицинская помощь врачей клиники «Открытая медицина»!
В новом современном корпусе, расположенном по адресу ул. КАРЛА МАРКСА, 54, ведут прием детские и взрослые специалисты.
Деток с рождения до 18 лет ждут на прием опытные педиатры – Лина Ларькина, Лидия Казанцева, Ольга Халипа, а также детский врач-невролог Анаит Ашугян.
Взрослый прием в клинике «Открытая медицина» в Центральном районе ведут:
Врачи-гинекологи: Наталья Архипова, Галина Кульмицкая, Елена Фролова!
Терапевт Татьяна Беликова.
Нефролог Галина Сукач
Гепатолог Алексей Фролов
К вашим услугам Программы ведения беременности и наблюдения детей с рождения!
В новом корпусе клиники по адресу ул. КАРЛА МАРКСА, 54 вы можете сдать анализы и пройти широкий спектр лабораторной диагностики!
Уточните расписание специалистов и запишитесь на прием по единому и многоканальному телефону 551-000!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛИНИКУ "ОТКРЫТАЯ МЕДИЦИНА"!
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