Пьяный тольяттинец устроил аварию, в которой пострадал ребенок

13 июня 56-летний водитель «Нисан Тиида» стал виновником ДТП на улице Механизаторов. Как сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти, в 15:20 на нерегулируемом перекрестке ул. Механизаторов – ул. Л. Чайкиной он не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Лада», который приближался справа.

В результате ДТП пострадали 2 пассажира автомобиля «Лада», один из которых 8-летний мальчик. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении, пристегнут ремнем безопасности с помощью адаптера. Мальчик госпитализирован с сотрясением головного мозга.

В отношении водителя автомобиля «Нисан Тиида» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ. Водитель управлял машиной в состоянии опьянения, что будет являться отягчающим обстоятельством. Он привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения 22 июня сотрудниками ГИБДД будет проведено специальное профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.