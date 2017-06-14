Служебный пес Шредер помог полицейским раскрыть кражу из здания администрации села Севрюкаево

В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о том, что неизвестное лицо, разбив окно, незаконно проникло в здание администрации села Севрюкаево Самарской области. Злоумышленник похитил имущество, принадлежащее администрации, на общую сумму 31 000 рублей.

Следственно-оперативная группа территориального органа внутренних дел прибыла на место происшествия, где от места проникновения в здание служебная собака взяла след и вывела полицейских к дому предполагаемого злоумышленника.  В ходе осмотра жилища сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили и изъяли все похищенное им имущество.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался  ранее судимый за аналогичное преступление 24-летний житель села Севрюкаево. Позже молодой человек дал признательные показания, сообщили в облГлавке.

Предполагаемому злоумышленнику грозит наказание в лишения свободы на срок до пяти лет. 
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 14.06.2017 12:57 [123] (0)
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