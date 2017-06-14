У жителя Тольятти отняли сумку с 900 тыс. рублей

В понедельник, 12 июня, в тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что в 17:00 у дома на пр. Степана Разина двое неизвестных в масках ограбили 34-летнего владельца Toyota Avensis.

По предварительным данным, злоумышленники с применением физического насилия в отношении автовладельца похитили из салона машины сумку, в которой было 900 тыс. руб. и кошелек с 4 тыс. рублей.

После этого неизвестные скрылись на автомобиле Lada Priora черного цвета. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж".
  1. Происшествия
  2. Волга Ньюс
  3. 14.06.2017 13:09 [120] (0)
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