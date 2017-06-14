Тольяттинские баянисты стали лауреатами международной премии

Юные тольяттинские баянисты из "Лицея искусств" Гавриил Метлюк и Данила Жадаев стали победителями международной премии "ARTIS". В составе дуэта "Блиц" они одержали победу в номинации "Лучшие инструментальные исполнители сезона (малые формы)", сообщает горадминистрация.

Вручение премии состоялось в Санкт-Петербурге. Конкурс собрал свыше 1500 участников из 80 городов России, Белоруссии, Казахстана и Словакии. Выступления участников оценивали выдающиеся деятели культуры, искусства и спорта, заслуженные и народные артисты России, а также победители ведущих телепроектов страны. Среди них:

- Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин;

- хореограф, победитель шоу "Танцуй" Александр Могилев;

- актер и телеведущий, Заслуженный артист РФ Андрей Федорцов;

- продюсер, музыкант, лауреат Премии "Золотой граммофон" Доминик Джокер;

- хореограф, победитель первого сезона шоу "Танцы" Ильшат Шабаев;

- балетмейстер, Народный артист РФ Юрий Петухов и многие другие.

Как отметили организаторы премии, победа наших ребят свидетельствует о высоком уровне развития тольяттинской системы дополнительного образования.

"ARTIS" - ежегодная международная премия, присуждаемая талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства. Призовой фонд премии составляет 500 тысяч рублей. Номинантами становятся только лауреаты фестивалей и конкурсов с официальным всероссийским или международным статусом.