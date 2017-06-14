Подавать документы в МФЦ г.о. Тольятти стало еще удобнее!

«Мои Документы» увеличили время для выезда сотрудника МФЦ по месту нахождения заявителя
Теперь пригласить специалиста МФЦ для оформления документов или получения результата оказания услуги по месту нахождения заявителя можно и в вечернее время, до 20.00, с понедельника по четверг. Стоимость услуги зависит от количества подаваемых или получаемых одновременно пакетов документов. Выезд сотрудников осуществляется во все районы города.
Подать заявку и получить более полную информацию по услугам и пакетам документов, а также по вопросам оплаты можно по телефону контактного центра МФЦ: 51-21-21.