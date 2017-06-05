В Тольятти прошли два соревнования с участием ветеранов плавания

Открытый турнир по плаванию в категории «МАСТЕРС» посвященный 280-летию г. Тольятти, состоялся в минувшую субботу, 11 июня. Данные соревнования, организованные клубом ветеранов спортивного плавания «Лада», собрали на голубых плавательных дорожках бассейна «Олимп» 95 пловцов всех возрастных категорий, от 25-ти до 80-ти лет из Тольятти, Самары, Пензы, Туймазы (Башкортостан), Жигулевска, Красного Яра, сообщает АСМ «СПОРТИКО».

Участники соревновались на дистанции 50 м вольным стилем, брассом, баттерфляем, на спине и в комбинированной эстафете 4х50 м. Тон задавали пловцы КВСП «Лада». Был показан ряд высоких результатов, соответствующих уровню медалистов первенства страны в категории «МАСТЕРС». Всем призерам турнира вручены медали.

Здесь же, в «Олимпе» 13 июня прошел очередной этап Спартакиады г. Тольятти среди лиц пенсионного возраста. За победу на дистанции 50 м вольным стилем спорили представители трех районов города. Лучший результат – 39,1 сек показал Николай Клюкин из Автозаводского района. Среди женщин первые пять мест заняли автозаводчанки, а лучшей стала Валентина Малоземлина – 44 сек. Командную эстафету с большим отрывом выиграла сборная Автозаводского района, которая опередила в командном зачете представителей Центрального и Комсомольского районов.

Тем временем три ведущих пловца КВСП «Лада» с огромным успехом выступили на прошедших с 8 по 11 июня в Греции Всемирных играх сеньоров (любителей спорта в возрасте 50 лет и старше). Самарец Юрий Назаренко в своей возраст категории завоевал золотые медали на дистанциях 50 м баттерфляем, 100 м брассом и в комбинированной эстафете, а также две бронзовые – на 50 м вольным стилем и в эстафете вольным стилем в составе сборной России. Схожее достижение у тольяттинца Романа Петрова. Вазовец победил на дистанциях 50 и 100 м брассом, в комбинированной эстафете и был третьим в кролевой эстафете. Еще один автозаводец Олег Киселев приплыл третьим на стометровке вольным стилем и двухсотметровке комплексным плаванием.