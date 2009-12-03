Замглавы администрации Ягодного обвиняется в получении взятки

Прокуратурой Автозаводского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации сельского поселения Ягодное м.р. Ставропольский в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, замглавы администрации сельского поселения Ягодное получил от директора ООО «Строй-Инвест» взятку в виде денег в сумме 30 000 рублей из оговоренной ранее общей суммы взятки в размере 160 000 рублей за предоставление ему возможности незаконного складирования сыпучего грунта на территории сельского поселения без заключения договора и за дальнейшее неинформирование о данном факте правоохранительных и иных контролирующих органов.

Вину в предъявленном обвинении в совершении инкриминируемого органом следствия преступления мужчина признал частично, показав, что сумма взятки, оговоренная с директором фирмы, была иной и полагалась за предоставление последнему устного разрешения возить грунт, сообщает областная прокуратура.

В настоящее время уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.