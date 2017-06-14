Имущество бизнесмена Владимира Яркина продали за три тысячи рублей

На погашение требований кредиторов в рамках банкротства некогда известного тольяттинского бизнесмена, бывшего владельца холдинга «Автотрейд», экс-депутата Самарской губернской думы Владимира Яркина нашлось пока только чуть более 3 тыс. руб. Такую сумму удалось выручить от продажи бытовой и компьютерной техники бизнесмена, пишет "Коммерсант".

Согласно данным, размещенным в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), за семь лотов первоначальной стоимостью 10 тыс. руб. удалось выручить всего лишь 3160 руб. По словам финансового управляющего господина Яркина Владимира Шендерея, поиск имущества, в том числе за границей, продолжается.

В реестр кредиторов бизнесмена уже включены требования на общую сумму более 258 млн руб. Крупнейшими кредиторами Владимира Яркина являются ОАО «Пивобезалкогольный комбинат „Тольяттинский“» (156 млн руб.), Сбербанк России (61,1 млн руб.) и банк ВТБ (20 млн руб.).

Заседание суда, на котором планируется заслушать отчет о результатах реализации имущества господина Яркина, назначено на 24 июля 2017 года.