Жительница Оренбургской области обворовывала квартиры в Новокуйбышевске и сбывала награбленное в Тольятти

В июне 2016 года в полицию города Новокуйбышевска стали поступать обращения от местных жителей о том, что из их квартир и частных домов неизвестные похищают ценное имущество и денежные средства.

В результате проверки полученных данных полицейские установили личность злоумышленницы, причастной к совершению кражи. Оперативники выехали по месту жительства подозреваемой. Выяснилось, что 20-летняя жительница Бугурусланского района Оренбургской области, ранее уже судимая за кражу, задержана по подозрению в кражах. Стражи правопорядка усатановили ее причастность к еще одному аналогичному преступлению на территории Самарской области.

Сотрудники органов внутренних дел доставили женщину в Новокуйбышевск для дачи показаний. Подозреваемая не отрицала своей причастности к кражам имущества, сообщила, что хорошо знала город, так как раньше проживала в Новокуйбышевске. При этом женщина проникала в дом, когда хозяева находились дома. Потерпевшие оставляли сумки с кошельками и телефонами в коридорах, забывая запирать входные двери, чем и пользовалась злоумышленница.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по признакам кражи, ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, так как на иждивении подозреваемой находится несовершеннолетний ребенок. Однако, на запланированное заседание городского суда подозреваемая не явилась. Полицейские вновь выехали по адресу проживания предполагаемой злоумышленницы, но дома ее не застали. Сведений о местонахождении женщины у родственников и друзей не было.

В марте 2017 года в Новокуйбышевске вновь возобновились кражи из квартир и частных домов. Скрывшаяся от правосудия женщина снова попала в полне зрения оперативников. В мае она была задержана в Тольятти, где пыталась сбыть похищенные украшения в ломбард, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские установили, что подозреваемая причастна, как минимум, к двум кражам, совершенным в Новокуйбышевске в 2016 году, и трем – в 2017. В настоящее время полицейские проверяют задержанную на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Самарской и Оренбургской областях.

Если вы узнали на снимке подозреваемую, или стали жертвой совершенной ей кражи, сообщите об этом по телефонам: 8(84635) 62591,8 (84635) 62590, 8 (84635) 66781 или 02.