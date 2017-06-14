Цены на овощи в России могут снизиться на 20%

Минсельхоз прогнозирует снижение цен на отечественные овощи на 20% в перспективе трех лет. Это произойдет за счет строительства сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) и снижения числа посредников на пути от грядки к прилавку, пишут "Известия".

Производители отмечают, что сейчас в стране недостаточно мест для хранения овощей, поэтому они не могут сделать запасы продуктов до следующего урожая и зимой-весной ритейлеры продают дорогие импортные овощи.

«Создание и развитие сети ОРЦ… обеспечит снижение конечной цены на сельхозпродукцию отечественных сельхозпроизводителей за счет оптимизации товаропроводящей цепочки и уменьшения количества посредников», — сказано в письме Минсельхоза в Ассоциацию производителей плодов, ягод и посадочного материала за подписью директора департамента растениеводства Петра Чекмарева.

В пресс-службе Минсельхоза изданию подтвердили, что строительство сети ОРЦ «дает основания надеяться в том числе на снижение цен, прежде всего на свежую продукцию для конечного покупателя». В ведомстве напомнили, что одобренная правительством схема размещения ОРЦ предполагает строительство около 60 объектов в 48 регионах страны. Их разместят вблизи городов-миллионников и крупных транспортно-логистических узлов. ОРЦ строятся в основном за счет частных средств при поддержке государства. Объем бюджетного софинансирования составит 4,7 млрд рублей.