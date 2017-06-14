Тольяттинская больница им. В.В. Баныкина отмечает 55-летие

15 июня в 17.00 в театре "Колесо" состоится торжественное мероприятие, посвященное 55-летию со дня образования Тольяттинской городской клинической больницы № 2 имени В.В.Баныкина и Дню медицинского работника.

Лучшим сотрудникам больницы будут вручены награды министерства здравоохранения Самарской области, администрации г.о. Тольятти, Тольяттинской городской Думы,Самарского медицинского университета, сообщает областной Минздрав.

Для справки

В 1958 году была введена в строй Жигулевская ГЭС, которая дала мощный толчок промышленному развитию тогда еще города Ставрополя. Увеличилось население города и существующие медицинские организации уже не справлялись с возросшим объемом работы.

По ходатайству Куйбышевского областного отдела здравоохранения в августе 1960 года исполнительным комитетом Совета депутатов трудящихся г.Ставрополя было принято решение об отводе участка в северной части квартала № 78 под больницу на 300 мест. Началось строительство второй городской больницы.

В январе 1962 года была открыта первая очередь больничного городка. Главным врачом больницы была назначена Суходольская Вера Артемьевна, которая руководила больницей более 20 лет. В июне 1962 года была развернута вторая очередь второй городской больницы на 100 коек с поликлиническим отделением.

В 1967 году решением Тольяттинского городского совета трудящихся ей было присвоено имя Василия Васильевича Баныкина, первого председателя исполкома Ставропольского уездного совета, бывшего фельдшера земской больницы, погибшего в 1918 году во время мятежа белочехов.

Строительство второй очереди больницы продолжалось с 1968 года по 1977 год. За этот период были введены в эксплуатацию еще 9 корпусов, где открываются 2 терапевтических отделения, неврологическое, офтальмологическое, оториноларингологическое отделение, хирургическое, 2 травматологических отделения с травматологическим пунктом, отделение детской травмы, 2 педиатрических отделения, родильное и гинекологическое отделения, 2 кардиологических отделения.

Мощность стационара второй городской больницы постоянно увеличивалась с 240 коек в 1962 году до 755 коек в 1970 году и до 1255 коек в 1974году.

В настоящее время ГБУЗ СО «ТГКБ № 2» - это мощное, оснащенное современным медицинским оборудованием организация. В больнице работают высококвалифицированные специалисты: 11 врачей имеют ученую степень «Кандидат медицинских наук» и 1 врач –«Доктор медицинских наук». Два врача имеют почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», пять человек награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».