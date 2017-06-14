Пьяный тольяттинец на «Тойоте» устроил с ДПС гонки по «встречке» (видео)

12 июня экипажем ДПС ГИБДД Тольятти была предпринята попытка остановки автомобиля «Тойота» за нарушение. Водитель, проигнорировав требования сотрудников полиции, попытался скрыться.

Пытаясь уйти от преследования, при этом грубо нарушая ПДД РФ, водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения транспорта.

Не подвергая риску и опасности других участников дорожного движения, инспекторами ДПС был задержан 27-летний мужчина, водитель автомобиля с признаками опьянения. На предложение сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения молодой человек отказался, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В отношении водителя составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, за управление транспортным средством без регистрационных документов и документов на право управления транспортным средством.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.