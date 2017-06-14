В Самарской области за пять лет сформировано более 13 тысяч земельных участков для многодетных семей

На заседании правительства области врио министра имущественных отношений Самарской области Михаил Солынин доложил о реализации в 2016 году государственной программы «Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, в Самарской области».

В 2016 году в целях обеспечения условий, необходимых для предоставления земельных участков в собственность многодетных семей, 22 муниципальным образованиям региона были перечислены субсидии в размере 30050 тыс. рублей. В результате было сформировано 2383 земельных участка.

За период 2012-2016 годов сформировано свыше 13 тыс. земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, что покрывает текущую очередь почти на 80%, сообщает пресс-служба облправительства.

В связи с высокой социальной значимостью и эффективностью программных мероприятий принято решение о продолжении действия госпрограммы Самарской области.