В Тольятти задержаны подозреваемые в «обнале» более 250 млн рублей

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области провели ряд специальных мероприятий и 8 июня задержали двоих тольяттинцев, которых в ведомстве считают участниками преступной группы.

Известно, что группировка организовала выведение из-под финансового и налогового контроля государственных органов денег, переводя их из безналичной в наличную форму обращения.

По имеющимся данным, общая сумма проведенных и обналиченных группировкой средств только в период с марта по июнь 2017 г. составила свыше 250 млн руб., а общий доход членов группы составил не менее 12,5 млн рублей.

10 июня следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

Сейчас сотрудники УФСБ продолжают расследование, собирают доказательства и устанавливают всех причастных к этому преступлению людей.
  1. Происшествия
  2. Волга Ньюс
  3. 14.06.2017 19:03 [123] (0)
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