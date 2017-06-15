Владимир Путин удостоил госнаград 37 сотрудников АВТОВАЗа

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами более полутора сотен россиян. В их числе почти 40 сотрудников АВТОВАЗа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, Орденом почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден Алексей Владимирович Солодянкин - наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО «АВТОВАЗ».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени награждены директор производства ПАО «АВТОВАЗ» Анатолий Евгеньевич Гришин, главный специалист отдела сборочно-кузовного производства Александр Юрьевич Козлов, начальник производства дирекции по производственной логистике Сергей Григорьевич Лукьянов, директор юридической службы Олег Иванович Орлов, директор проекта службы вице-президента по управлению цепочкой поставок Андрей Иванович Романов, инженер-технолог Гульфия Фаруковна Хайбуллина, наладчик автоматических линий и агрегатных станков Константин Николаевич Хмелевский, директор производства Андрей Федорович Шорохов.

Кроме того, еще 28 сотрудникам тольяттинского предприятия были присвоены звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу: