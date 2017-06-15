В Тольятти на капремонт в домах не хватает денег

В Тольятти возникают проблемы с финансированием капремонта в домах большой протяженности. Данную тему поднял представитель Управляющей компании ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» Евгений Медведев. По его словам, в частности, не хватает свыше 20 млн рублей на инженерные сети в доме на ул. Революционная, 30, чтобы закончить работы.

Почему так получилось, а главное, что делать в этой ситуации, непонятно, пишут "Городские ведомости". Как сообщила руководитель экспертного департамента фонда капремонта Самарской области Екатерина Осокина, предельная стоимость работ (для каждого вида работ) ежегодно рассчитывается и принимается постановлением правительства Самарской области. По инженерным сетям она рассчитывается, исходя из квадратных метров. Когда проводилось осмечивание домов, особенно больших в Автозаводском районе, дефектные ведомости предоставлялись Управляющими компаниями, которые обслуживают эти дома. Поэтому осметили ровно то, что было задефектовано.

- С этим вопросом мы столкнулись именно в Тольятти. Таких километровых домов больше нет нигде по Самарской области, - утверждает Осокина. - Наши предложения заключаются в том, чтобы принять отдельные предельные стоимости работ для домов с повышенным количеством квартир, где больше стояков, приборов отопления и всего остального. Мы надеемся, что наши предложения будут учтены, и после принятия новых предельных стоимостей, вопрос с инженерными сетями этих домов можно будет решить.

Сейчас проводится большая работа с Центром ценообразования строительства Самарской области, где осуществляется расчет предельной стоимости на каждый «подвид» инженерных сетей — для горячего водоснабжения, для холодного, для отопления, водоотведения и так далее. Предложения регионального оператора и Центра ценообразования в Министерство энергетики и ЖКХ уже направлены.