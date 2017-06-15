Тольяттинца обвинили в избиении жены, позже скончавшейся от побоев

Центральный межрайонный следственный отдел по Тольятти СК РФ закончил расследование уголовного дела 41-летнего Алексея Л., которого обвиняют в избиениях жены, впоследствии скончавшейся от побоев, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя отдела Наталья Ангипова.

Как рассказала Наталья Ангипова, Алексей проживал с супругой — ровесницей Ириной, двумя детьми 11 и 13 лет и своей матерью в квартире на ул. Мира. Супруги не работали и злоупотребляли спиртным, деньги на которое доставали, сдавая в ломбарды вещи и попрошайничая. Воспитанием их детей по мере возможности занималась мать мужчины.

Как установило следствие, 28 марта 2017 г. Алексей с Ириной в очередной раз вместе выпивали на улице. А вечером мужчина повел жену домой. Она идти не хотела и требовала продолжения попойки. Из-за этого мужчина гнал ее вперед, толкал и бил по голове. В пути, после очередного тумака, женщина упала и сильно ударилась головой о землю. При этом она получила тяжелую травму, которая позже станет причиной ее смерти. Но тогда, женщина поднялась на ноги и муж все же завел ее домой. Вечером супруги уснули. А проснувшись утром, Алексей не обнаружил жену дома и пошел ее искать. Но поиски не увенчались успехом.

Тольяттинец нашел супругу на улице только через четыре дня — 2 апреля. Она "стреляла" у прохожих деньги на выпивку. Тогда они вместе выпили и муж снова "погнал" жену домой, избивая по пути. Одним из ударов он сломал ей челюсть. Дома Ирина легла спать и скончалась от полученной ранее черепно-мозговой травмы. Когда женщина умирала, муж вызвал для нее "скорую". Но спасти ее не удалось.

В результате 3 апреля в отношении Алексея возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть - ч. 4 ст. 111 УК РФ и за сломанную жене челюсть - ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Тогда Алексея взяли под стражу.

"Сейчас следствие закончено, — пояснила Наталья Ангипова. — Обвинительное заключение утверждено прокурором. Материалы уголовного дела переданы в суд Центрального района для рассмотрения по существу".

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.