Минтруд: В 2018 сумма пособий по безработице останется прежней

Минтруд намерен оставить пособия по безработице на 2018 год на прежнем уровне. Минимальная величина пособия составит 850 рублей, а максимальная — 4 тысячи 900 рублей, соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщают РИА Новости.

"Установить на 2018 год минимальную величину пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 4900 рублей", — говорится в документе.

Минимальная и максимальная величина пособия по безработице устанавливается ежегодно правительством РФ. Они не индексируются с 2009 года.

Ранее Минтруд опубликовал законопроект, предусматривающий повышение максимальной суммы пособия за счет уменьшения контингента, которому оно может быть назначено. Позднее министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что профсоюзы не поддерживают законопроект.