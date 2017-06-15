Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании мессенджеров

Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании работы мессенджеров. Документ обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона или отказывать им в обмене сообщениями.

Документ в Госдуму внесли в конце мая депутаты Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

Законопроект обязывает мессенджеры предоставлять свои услуги только пользователям, идентифицированным по абонентскому номеру. Основанием для этого служит договор об идентификации между сервисом с оператором связи.

Кроме того, документ обязывает мессенджеры дать пользователям техническую возможность отказаться от получения сообщений других пользователей, а также обеспечить возможность рассылки сообщений по инициативе государственных органов.

Также должна быть предусмотрена возможность ограничить рассылку и передачу сообщений с данными, нарушающими российское законодательство. В случае невыполнения этих требований оператор связи может ограничить доступ к мессенджеру по решению уполномоченного органа на основании решения суда.

Ранее законопроект поддержал Роскомнадзор. По мнению ведомства, идентификация пользователей позволит эффективнее бороться с террористическими угрозами.