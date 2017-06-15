Депутаты рекомендовали не снижать объемы муниципальной поддержки социально ориентированных НКО

В Думе Тольятти впервые рассмотрен доклад «О состоянии дел по развитию некоммерческих организаций в г.о.Тольятти». Документ готовился с участием специалистов Думы, администрации г.о.Тольятти, а также Общественной палаты г.о.Тольятти и Общественного совета при Думе.

Наш город по части развития некоммерческого сектора в масштабах региона находится на передовых позициях, но многое еще только предстоит сделать. Данный вывод напрашивается после изучения доклада, посвященного состоянию дел с НКО и подготовленного по результатам мониторинга, проведенного силами администрации и Общественной палаты г.о. Тольятти. Аналитика охватывает деятельность 930 негосударственных некоммерческих организаций, в том числе 5 казачьих, 58 религиозных, 294 общественных объединений, сообщает пресс-служба городской Думы.

Согласно представленным в Думу данным, муниципальная финансовая поддержка в 2016 году оказывалась 71 социально ориентированной некоммерческой организации (СОНКО), что составляет 7,6% от общего количества организаций. Имущественная поддержка со стороны муниципалитета предоставлялась в прошлом году 75 СОНКО, что составляет 8% от общего количества негосударственных некоммерческих организаций, а также 36 ТОС. С 35 СОНКО были заключены 233 контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. В тольяттинском парламенте эти показатели оценивают положительно. Однако, как отметил на заседании Думы председатель Думы Дмитрий Микель, у депутатов периодически возникают вопросы и относительно объемов финансовой поддержки ряда общественных организаций, и по поводу огромных площадей, которыми со стороны муниципалитета наделены отдельные НКО. Поэтому к данной теме в Думе будут возвращаться…

В то же время с подачи комиссии по социальной политике во главе с Александром Родионовым Дума рекомендовала администрации г.о.Тольятти продолжить работу по привлечению средств из государственных программ, предусматривающих финансовую поддержку СОНКО. В решении тольяттинского парламента говорится и о необходимости активизировать деятельность общественных советов, созданных при администрации и ее структурных подразделениях. Поручения даны и Общественному совету при Думе г.о.Тольятти. Совещательному органу, функционирующему при тольяттинском парламенте, предложено проработать вопрос о расширении добровольческой деятельности и о мерах стимулирования добровольцев - представителей СОНКО, принимающих участие в решении социально значимых задач.