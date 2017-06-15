«Летний БУМ!» созывает тольяттинцев

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на летнее событие «Летний БУМ!»

«Летний Бум» — это:

-​ городское событие, которое делает разнообразным досуг горожан в летнее время и которое знакомит их с местными производителями hand-made продукции;

-​ возможность показать свои таланты дизайнерам, музыкантам, декораторам. Стать участниками «Летнего Бума» могут интересные проекты, авторские и эксклюзивные товары для всей семьи, дизайнерская одежда и украшения, предметы интерьера, сувениры ручной работы, необычные подарки, вкусности и сладости.

-​ возможность стать участником выставки с темой «Лето в городе». Выставка с открытым форматом участия абсолютно для всех желающих.

-​ позитивные эмоции, подкрепляемые живым концертом, играми, мастер-классами, образовательной программой для детей и взрослых в музейном пространстве.

В команде события как известные посетителям участники маркета, так и новые мастера представят на «Летнем Буме» свои изделия! Не пропустите десятки идей для нового летнего образа, приятные мелочи для дома, которые можно подарить или оставить себе, и множество других вдохновляющих вещей.

Когда: 1 июля, 14:00-20:00

Место проведения: Тольятти, ул. Свердлова, 3

Вход свободный. Возраст 0+