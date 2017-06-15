АВТОВАЗ приостановил докапитализацию

Второй этап докапитализации АВТОВАЗа приостановлен с 9 июня, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на компанию.

Акционеры завода Renault сообщили, что срок размещения акций по закрытой подписке истек вчера и «из-за внутренних административных вопросов» компания не успела разместить акции по первоначальному графику.

Второй этап допэмиссии АВТОВАЗа начался 22 апреля: по закрытой подписке размещаются 9,25 млрд обыкновенных акций. Потенциальный приобретатель — Alliance Rostec Auto B.V.— СП госкорпорации «Ростех» и альянса Renault-Nissan, владеющее 64,6% АвтоВАЗа.

Совет директоров принял решение продлить срок размещения до 16 апреля 2018 года. Но акционеры заверяют, что докапитализация возобновится, и ожидают: этап закрытой подписки завершится уже к концу текущего года.

В Renault “Ъ” рассказали, что срок размещения акций компании в рамках закрытой подписки истек 12 июня 2017 года. «Из-за задержки, связанной с внутренними административными вопросами, не было возможности завершить запланированное размещение акций согласно первоначальному графику, и совет директоров утвердил решение продлить срок размещения ценных бумаг на максимально допустимое время, предусмотренное законом, то есть вплоть до 16 апреля 2018 года включительно»,— рассказали акционеры завода. При этом, несмотря на сдвиг сроков, в Renault ожидают, что этап закрытой подписки завершится уже к концу этого года. В госкорпорации «Ростех» подтвердили эту позицию и подчеркнули, что «все планы по докапитализации остаются в силе». Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, поясняет: подписку продлили на год «с целью урегулирования ряда финансовых и юридических вопросов».

Необходимость в допэмиссии возникла у АвтоВАЗа в 2016 году, когда по итогам 2015 года чистый убыток предприятия вырос втрое, до 73,8 млрд руб. Компания заявила о необходимости помощи со стороны ее акционеров. Для финансового оздоровления заводу необходимо 85 млрд руб. (будут привлечены по итогам допэмиссии), в целом требуется 110 млрд руб.