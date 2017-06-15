Госавтоинспекция использует видеорегистраторы и призывает автолюбителей делать также

Отдел ГИБДД Тольятти напоминает о правомерности использования инспекторами ДПС средств видеофиксации при общении с водителями транспортных средств и призывает к их использованию автолюбителей.

Основное предназначение видеорегистраторов – фиксация нарушений правил дорожного движения, а также правонарушений и преступлений. В частности, с помощью видеоаппаратуры можно легко зафиксировать попытку дать взятку должностным лицам за непринятие мер к нарушителям ПДД. Для водителей это также означает, что любое предложение подобного рода с их стороны может иметь нехорошие последствия, а именно — уголовную статью за дачу взятки должностному лицу.

На законодательном уровне приняты жесткие решения о максимальном проведении сотрудниками ГИБДД административных процедур в зоне видимости регистратора, чтобы потом, в случае конфликтных ситуаций или коррупционных проявлений, можно было использовать видео запись как дополнительные доказательства, а также дать оценку законности действий сотрудников ДПС и водителей.