На СТК им. Степанова прошел финал личного первенства России среди юниоров

14 июня в Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова прошла финальная гонка первенства России среди юниоров (U19).

В заездах принимали участие три представителя «Мега-Лады» - Роман Лахбаум, Глеб Чугунов и Иван Большаков. Помимо них, тольяттинские любители спидвея могли поболеть за гонщиков спортивно-технической школы Дениса Беляева, Евгения Сайдуллина и Андрея Степанова.

В итоге победителем соревнований стал Павел Лагута из «Востока», его партнер по команде Марк Карион занял второе место. Порадовал тольяттинцев Глеб Чугунов, завоевавший третье место. Для выявления победителя понадобился перезаезд между двумя лидерами из Владивостока. Кроме того, Чугунов также завоевал третье место по итогам перезаезда.

Отметим, что у Романа Лахбаума, уверенно лидировавшего все 4 серии - были аннулированы очки в 18 заезде.