Тольяттинец дождался увеличения своих долгов в два раз и оплатил их

В тольяттинском отделе судебных приставов на исполнении находилось 10 исполнительных производств в отношении гражданина П., имеющего неоплаченные штрафы ГИБДД. Общая задолженность мужчины составила 11 тысяч рублей.

Судебный пристав вручил должнику копию постановления о возбуждении исполнительного производства и предупредил мужчину о том, что задолженности необходимо погасить в пятидневный срок, в противном случае в отношении него будут вынесены постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы страны и управлении транспортными средствами.

Однако даже это не сподвигло мужчину оплатить образовавшуюся задолженность. В результате было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7%, подлежащей взысканию, но не менее 1 тысячи рублей по каждому исполнительному производству в соответствии со ст.112 ФЗ «Об исполнительном производстве», что составило 10 тысяч рублей.

Почти вдвое увеличив свой долг, гражданин П. решил больше не рисковать и погасил задолженность в полном объеме на общую сумму в 21 тысячу рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.