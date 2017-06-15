Тольяттинцы увидят «Любовь и голуби» под открытым небом

Сегодня вечером горожан приглашают на второй сеанс сезона в летнем кинотеатре у КДЦ «Буревестник». На экране фильм режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Лирическая комедия уже давно полюбилась отечественному зрителю. Фильм рассказывает реальную историю Василия и Надежды Кузякиных. Получив производственную травму, Василий отправляется на море поправлять здоровье. На курорте у него завязывается роман с необычной дамой Раисой Захаровной, что вовлекает всю семью в череду удивительных событий.

Кинотеатр работает бесплатно, сеанс начнется сегодня в 21:15. Организаторы рекомендуют взять с собой теплые пледы, чай в термосах и побольше друзей.
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  3. 15.06.2017 12:04 [42] (0)
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