В Тольятти построят четыре дороги

В рамках программы празднования 50-летия АВТОВАЗа в Тольятти будут построены четыре дороги, сообщает городская администрация.

Как рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов, первый проект касается участка ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной. На строительство выделено 42 млн рублей. Проект уже прошел государственную экспертизу, свидетельство о регистрации права на земельный участок также получено.

Второй проект — строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта. Стоимость работ оценивается в 641,5 млн рублей. Сейчас решается вопрос по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки, попадающие в зону строительства. Глава городской администрации Сергей Анташев уже подписал соответствующее постановление.

Третий приоритетный проект — реконструкция кольцевой развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковской. Там будут обустроены дополнительные поворотные полосы, строительство которых обойдется в 40,5 млн рублей. Две таких полосы появились на развязке в 2013 году, теперь предстоит сделать еще две. Новые съезды разгрузят дорогу и позволят избежать заторов, в которые попадают сотрудники АВТОВАЗа.

Четвертый проект предусматривает реконструкцию и строительство магистральной дороги по ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова. Документация прошла через государственную экспертизу.

Ожидается, что все четыре участка будут введены в эксплуатацию до 2020 года.