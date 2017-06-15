В Тольятти почтят память павших в Великой Отечественной Войне

22 июня на Площади Свободы пройдёт акция памяти, посвящённая 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны с реконструкцией-мизансценой школьного выпускного вечера.

Вот уже 3 год подряд молодые тольяттинцы встречают памятный рассвет 22 июня на Площади Свободы. 

76 лет назад в такой же день обычные мальчишки и девчонки, родители и дети, встречали не рассвет, а войну, которую спустя несколько лет назовут Великой Отечественной. 

Необычный памятный рассвет, который сопровождается театральной постановкой, напоминающей о событиях начала Великой Отечественной войны и возложением цветов проходит 22 июня. Цель акции - почтить память павших ГЕРОЕВ. Без пафоса. Искренне и безмолвно. Ранним утром. 

Тольяттинцев приглашают присоединиться к Акции ко Дню Памяти и Скорби. Начало в 3:45.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 15.06.2017 13:07 [65] (0)
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