В Тольятти почтят память павших в Великой Отечественной Войне

22 июня на Площади Свободы пройдёт акция памяти, посвящённая 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны с реконструкцией-мизансценой школьного выпускного вечера.

Вот уже 3 год подряд молодые тольяттинцы встречают памятный рассвет 22 июня на Площади Свободы.

76 лет назад в такой же день обычные мальчишки и девчонки, родители и дети, встречали не рассвет, а войну, которую спустя несколько лет назовут Великой Отечественной.



Необычный памятный рассвет, который сопровождается театральной постановкой, напоминающей о событиях начала Великой Отечественной войны и возложением цветов проходит 22 июня. Цель акции - почтить память павших ГЕРОЕВ. Без пафоса. Искренне и безмолвно. Ранним утром.



Тольяттинцев приглашают присоединиться к Акции ко Дню Памяти и Скорби. Начало в 3:45.