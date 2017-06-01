Названы безопасные нормы потребления алкоголя для россиян

Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России рассчитал безопасные нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин, пишут "Известия".

Они могут быть использованы в маркировке этой продукции. В нормах определено количество выпивки, соответствующее низкому, среднему и высокому вреду здоровью.

Так, если мужчина будет пить по 1,5 л пива крепостью 4,5 градусов три раза в неделю, то риск будет низким. Та же дозировка на протяжении пяти дней повысит риск до среднего, а ежедневное употребление такого количества пенного напитка соответствует высокому риску.

Четыре бутылки крепленого вина (18 градусов) объемом 750 мл в неделю для мужчины — это высокий риск, три — средний, а одна — низкий.

Рюмку водки объемом 50 мл мужчинам можно пить с низким риском для здоровья два раза в день, женщине при соблюдении уровня безопасности лучше обойтись одной. При превышении этой нормы риск перейдет в средний.

Женщине по рекомендациям ГНИЦПМ можно в день выпить два бокала (каждый по 100 мл) сухого вина крепостью 13 градусов. Или бокал шампанского объемом 150 мл. Такие дозы означают низкий риск, даже если выпивать на протяжении всей недели. Ежедневное употреблении 150 мл коктейля крепостью 18 градусов будет иметь низкий риск для мужчин, а для женщин это уже средний риск.

Эксперты критикуют подобный подход, утверждая, что нормы употребления спиртного сугубо индивидуальны.