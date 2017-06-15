Под Тольятти стартовала оперативно-профилактическая операция «Мак»

С 13 июня по 30 сентября 2017 года в целях выявления и уничтожения незаконных посевов наркокультур и дикорастущих наркотикосодержащих растений на территории Ставропольского района стражи правопорядка проводят профилактическое мероприятие.

В рамках операции полицейские будут выявлять очаги произрастания дикорастущей конопли, организовывать их уничтожение, пресекать деятельность заготовителей и распространителей наркосодержащих растений, а так же привлекать к ответственности лиц, осознанно культивирующих коноплю и мак. За невыполнение предписания полиции о необходимости уничтожения очага дикорастущей конопли землевладелец может получить административный штраф.

В 2016 году на территории Ставропольского района за период проведения операции «Мак» было зарегистрировано 23 факта хранения наркотических средств, а так же 2 факта культивации марихуаны. В прошлом году в рамках данной операции полицейские в СНТ «Приморское» в комнате дачного дома обнаружили и изъяли 38 растений конопли. Как было установлено сотрудниками полиции, молодой человек 1990 года рождения выращивал ее для личного потребления в специально арендованном и оборудованном домике. Второй случай произошел в селе Жигули. Местный житель выращивал наркосодержащие растения у себя дома в комнате. Сотрудниками полиции было изъято 20 растений. 28-летний подозреваемый свою вину признал, а так же сообщил, что выращивал канабис для личного потребления.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия на выявление лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, установления каналов и источников их поступления, мест хранения, сбыта и культивации, сообщает ОМВД России по Ставропольскому району.

Об известных случаях незаконного выращивания конопли и мака, их дикорастущих очагах, а также фактах сбыта или потребления наркотиков можно сообщить по телефонам: 8 (8482) 93-66-65, 28-17-24, 22-59-66