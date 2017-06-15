19 июня стартует VIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»

С 19 по 25 июня в театре «Дилижанс» пройдёт 8-й театральный фестиваль «Премьера одной репетиции». Масштабная фестивальная программа включает абсолютно новые спектакли, подготовленные молодыми режиссерами и актёрами. Зрители выбирают лучшую работу, достойную войти в репертуар театра «Дилижанс», а остальные спектакли можно посмотреть только один раз – во время фестиваля.

Конкурсная программа VIII фестиваля включает 6 проектов от театра «Дилижанс» и 5 проектов от молодёжных театральных коллективов Тольятти и Самары.

Первый день фестиваля по традиции откроется внеконкурсным спектаклем. 19 июня Самарский театр «Город» представит тольяттинской публике драму «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека «Одноклассники. История в XIV уроках». Этот спектакль был рождён на фестивале-лаборатории «Место действия», и его премьера стала заметным событием в театральной жизни губернии. Режиссёр спектакля - Дмитрий Крестьянкин (г. Санкт-Петербург).

Театр «Дилижанс» готовит сразу шесть конкурсных проектов: сентиментальную историю «Белые ночи» по повести Фёдора Достоевского (реж. – Катя Миронова), комедийную мелодраму Петра Гладилина «Афинские вечера» (реж. – Ирина Храмкова), притчу «Море-океан» по роману итальянского писателя Алессандро Барикко (реж. – Алёна Савельева), драму «Любовь под вязами» Юджина О'Нила (реж. – Леонид Дмитриев, психологический триллер «Долорес Клейборн» по повести Стивена Кинга (реж. – Анна Митрофанова). А 20 июня, в качестве эксперимента, актеры театра покажут проект «Человек из Подольска» по пьесе Д. Данилова, который будет создан действительно на единственной репетиции.

В фестивале участвуют интересные молодёжные театральные коллективы из Тольятти и Самары:

НАУЧНЫЙ ТЕАТР ФАНТАСТИКИ обещает удивить зрителя первым квадроспектаклем «Посылка» по рассказу Ричарда Матесона (реж. – Дмитрий Марфин). В постановке участвует известная музыкальная группа «ЭМПАТИЯ», отвечающая за саунд-дизайн спектакля.

Творчество двух тольяттинских драматургов представят Молодёжная студия МДТ со спектаклем «Сто пудов любви» по пьесе Вадима Леванова (реж. – Григорий Береснев) и Театр им. Зигмунда Фройда с «Пьесой про завод» Дарьи Мурановой (реж. – Игорь Кузнецов).

Независимый экспериментальный театр-студия «ZipZap» покажет документальную драму «Камень» Мариуса фон Майенбурга (реж. – Константин Почтенный).

Театр «Белый Рафинад» представит трагикомедию «Зверушкины истории», основанную на сборнике одиннадцати коротких пьес американского драматурга Дона Нигро.

В день закрытия традиционно показывается спектакль-победитель прошлогоднего фестиваля. Лидером VII фестиваля стала работа Екатерины Зубаревой «Питер обыкновенный, или младших братьев не выбирают» по книге американской писательницы Джуди Блум, но из-за отказа автора на театральную адаптацию произведения работа над премьерой была приостановлена. С другой стороны, Екатерина уже давно мечтала поставить новый спектакль – без слов, с элементами клоунады и пантомимы. В итоге родилась идея соединить две истории в одну, и зрители увидят уже совершенно новый спектакль «ВВЕРХ КАРМАШКАМИ» - смешную и трогательную историю об одиночестве в собственной семье и о его преодолении. Рекомендуется для семейного просмотра.

Пожалуй, самое ценное в фестивале – это его зрители. Но не потому, что от их мнения зависит судьба будущих спектаклей! И не потому, что выбор лучших актеров также предоставлен им. Несмотря на жаркие споры, которые возникают на фестивальных обсуждениях, публика к концу театральной недели становится единой компанией, дружной тусовкой красивых, интеллектуальных, талантливых и вечно юных творческих людей, с которыми не хочется расставаться!

АФИША ФЕСТИВАЛЯ:

19 июня (пн.) 19-00. «Наш класс» Т. Слободзянек (16+)

драма Самарский театр «Город»

20 июня (вт.) 19.00. «Посылка» Р. Матесон (16+)

Первый КВАДРОСПЕКТАКЛЬ Научный театр фантастики

20 июня (вт.) 21.00. «Человек из Подольска» Д. Данилов (16+)

комедия Театр «Дилижанс»



21 июня (ср.) 19.00. «Сто пудов любви» В. Леванов (16+)

реалити-шоу в один дубль Молодёжная студия МДТ, г. Тольятти

21 июня (ср.) 21.00. «Белые ночи» Ф. Достоевский (12+)

сентиментальная история Театр «Дилижанс»

22 июня (чт.) 19.00. «Афинские вечера» П. Гладилин (12+)

комедийная мелодрама Театр «Дилижанс»

22 июня (чт.) 21.00. «Пьеса про завод» Д. Муранова (16+)

комедия Театр им. Зигмунда Фройда, г. Самара

23 июня (пт.) 19.00. «Море-океан» А. Барикко (16+)

притча Театр «Дилижанс»

23 июня (пт.) 21-00. «Камень» М. Майенбург (16+)

документальная драма Независимый экспериментальный театр-студия «ZipZap», г. Самара

24 июня (сб.) 16.00. «Зверушкины истории» Д. Нигро (16+)

трагикомедия Театр «Белый Рафинад», г.Тольятти



24 июня (сб.) 18.00. «Любовь под вязами» Ю. О'Нил (16+)

драма Театр «Дилижанс»

24 июня (сб.) 20.00. «Долорес Клэйборн» С. Кинг (16+)

психологический триллер Театр «Дилижанс»

25 июня (вс.) 14.00. «ВВЕРХ КАРМАШКАМИ!» (0+)

Спектакль без слов с элементами клоунады и пантомимы Театр «Дилижанс»

БИЛЕТЫ:

Стоимость билетов - 200 руб. При единовременной покупке 10 билетов и более, цена билета - 120 руб. (до 18 июня включительно)

Бронирование билетов по телефонам 34-53-72, 34-20-50, 34-09-80 или на сайте teatrdiligence.ru

Сайт и группа фестиваля: http://vk.com/fest8tlt, http://teatrdiligence.ru