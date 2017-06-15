В отношении тольяттинца, севшего за руль пьяным и без прав, возбуждено уголовное дело

Во время несения службы на улице Матросова в Комсомольском районе инспекторы ДПС остановили за нарушение «Lada Priora» под управлением 24-летнего местного жителя. При составлении протокола полицейские заметили, что от молодого человека исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка - автомобилист действительно сел за руль пьяным.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение и лишен права управления транспортным средством.

Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, передает облГлавк.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 15.06.2017 14:34 [87] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus