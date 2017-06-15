Депутаты рассмотрели ход реализации закона «О рекламе» в Тольятти

На очередном заседании городской Думы представители министерства имущественных отношений Самарской области и администрация города проинформировали парламентариев о положении дел в сфере наружной рекламы.

Как сообщает пресс-служба тольяттинской Думы, по итогам проработки данного вопроса было установлено, что в городе ещё предстоит проделать существенную работу по упорядочиванию схемы размещения рекламных конструкций и включению в неё новых мест, например, остановочных павильонов и афишных тумб.

Напомним, что начиная с 2015 года, в связи с изменением законодательства, полномочия по регулированию муниципального рынка рекламы перешли к областному министерству имущественных отношений. Органы местного самоуправления в Тольятти проводят аналогичную работу только в отношении размещения рекламных конструкций, присоединяемых к объектам муниципальной собственности.

По состоянию на 1 мая нынешнего года на территории Тольятти в схеме размещения значится 1059 рекламных конструкций. За указанный период министерством было выдано 508 разрешений на установку и эксплуатацию конструкций, а также было добавлено 178 мест под размещение щитовых установок размером 3х6 метров. В качестве оплаты госпошлины за выдачу разрешений министерством в бюджет поступило 2,5 млн. руб. В 2016 году по итогам торгов, проведённых министерством, в бюджет поступили денежные средства в виде единовременной платы за право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 139 млн. рублей. В рамках текущей деятельности ведётся активная работа по включению в схему размещения рекламных конструкций дополнительных мест – остановок общественного транспорта и афишных досок или тумб для увеличения доходных поступлений в бюджет.

Депутаты отметили, что фактические поступления средств от рекламной деятельности в бюджет города сильно отличаются от того объёма средств, которые запланированы, исходя из потенциала рекламного рынка. В целом, было отмечено, что рынок рекламы, фактически, находится в состоянии стагнации. Работа осложняется тем, что информация о местоположении конструкций в утверждённой схеме размещения рекламных конструкций отличается от их фактического местоположения. Министерство выставляет лоты с конструкциями на торги, а затем приходится эти лоты снимать. В качестве рекомендаций по повышению эффективности работы депутаты предложили министерству, по возможности, указывать в адресной программе координаты рекламных конструкций в местной системе координат для возможности наложения мест их размещения на топографическую основу с учётом границ земельных участков, поставленных на кадастровый учёт.