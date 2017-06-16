Зубы: Отвечаем на вопросы о безметалловой керамике

Когда на приеме пациенты спрашивают меня: «Какие искусственные коронки самые качественные?», я всегда отвечаю: «Коронки из прессованной керамики Е.мах»!

Что это вообще за конструкция – искусственная коронка?

Достаточно часто бывает так, что на зуб необходимо изготовить искусственную коронку. Чаще всего это связано со значительным разрушением зуба, когда оставшихся твердых тканей не так много. Создается реальная опасность перелома зуба. Для того, чтобы сохранить функциональную целостность зуба и предотвратить дальнейшее разрушении, стоматологи изготавливают искусственные коронки.

Материалов, из которых изготавливают коронки, достаточно много. Это и металлокерамические коронки, и коронки из оксида циркония, и прессованная керамика, и другие. Вот на последних хотелось бы остановиться по-подробнее.

В СЦ «Эдельвейс» для прессованной керамики мы используем только материалы компании «Ivoclar-Vivadent» - одного из мировых лидеров в производстве стоматологических материалов.

Данный вид цельнокерамических реставраций (IPS E.max компании Ivoclar Vivadent) уже давно зарекомендовал себя как материал, идеально подходящий для реставраций в зубо-челюстной системе.

Благодаря своим оптическим свойствам, а именно прозрачности и светопроницаемости, безметалловая коронка Е.мах обладает исключительной натуральностью, позволяет создавать различные эффекты в структуре реставрации. Данный материал дает нам возможность делать абсолютно незаметные реставрации.

Несмотря на отсутствие металлического каркаса, прочность данных коронок превосходит обычные металлокерамические коронки в несколько раз, что позволяет нам изготавливать данный вид реставраций на абсолютно любые зубы, независимо от получаемой зубом нагрузки. При этом толщина данной коронки меньше, по сравнению с металлокерамикой, что позволяет меньше препарировать зуб.

За счет отсутствия металла данный вид коронок гипоаллергенен и очень легок по сравнению с другими видами реставраций.

Также нельзя не отметить снижение количества налета в области цельнокерамической коронки за счет высокой гладкости и низкой пористости данного материала.

Материалы IPS Е.max от компании «Ivoclar-Vivadent» на сегодняшний день считаются неофициальным стандартом в области эстетических реставраций в стоматологии.

Автор текста: Кислицкий Александр Владимирович врач-стоматолог-ортопед «СЦ «Эдельвейс».

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