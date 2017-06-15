11-летняя тольяттинка получила сотрясение мозга в аварии трех автомобилей

В этом году в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 30 маленьких пассажиров

14 июня в 22:30 36-летний водитель «Дэу Нексия» на нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольская и 10-й Парковый проезд, при повороте налево не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с «Тойотой Королла» . От столкновения водитель «Дэу» допустил наезд на автомобиль ВАЗ-21900, который стоял по ходу движения. В результате ДТП травмы получил 11-летний пассажир автомобиля «Тойота». Девочка находилась на заднем сидении справа, пристегнута с помощью детского удерживающего устройства «ФЭСТ». Ребенок госпитализирован с сотрясением головного мозга, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

При несении службы инспекторами ДПС регулярно выявляются водители, которые нарушают правила перевозки детей в салоне автомобиля. В этом году уже более 600 водителей привлечены к административной ответственности за данное нарушение.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров 21 июня сотрудниками Госавтоинспекции будет проведено специальное профилактическое мероприятие по контролю за применением детских удерживающих устройств.