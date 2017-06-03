Центр «Мои Документы» предлагает специальные услуги для бизнеса

В рамках мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляет Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в центрах «Мои Документы» организовано предоставление специализированных услуг для бизнеса:

подбор информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг;

подбор информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества;

информация о формах и условиях финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства;

информирование о тренингах по программам обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;

информирование об органах государственной власти Российской Федерации, о мерах и условиях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

информирование об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков.

Все услуги АО «Корпорация «МСП» в центрах «Мои Документы» предпринимателям предоставляются сразу при обращении и на бесплатной основе. Более того, заявитель может получить результат оказанной услуги по электронной почте, на указанный им адрес.

Подробную информацию об услугах АО «Корпорация «МСП», необходимых документах для получения указанных услуг, а также воспользоваться предварительной записью, вы можете на сайте mfc63.samregion.ru и по телефону единого контактного центра МФЦ: 51-21-21.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться за предоставлением услуг Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в любой из центров «Мои Документы» г. Тольятти:

МФЦ по Автозаводскому району по адресу: ул. Юбилейная, 4;

МФЦ по Автозаводскому району по адресу: ул. Автостроителей, 5;

МФЦ по Автозаводскому району по адресу: ул. Революционная, 52А;

МФЦ по Автозаводскому району по адресу: ул. 70 лет Октября, 3;

МФЦ по Центральному району по адресу: ул. Мира, 84;

МФЦ по Центральному району по адресу: ул. Белорусская,33;

МФЦ по Комсомольскому району по адресу: ул. Ярославская, 35;

МФЦ по Комсомольскому району по адресу: ул. Никонова, 22;

Офис МФЦ по Центральному району по адресу: ул. Ленина, 87.