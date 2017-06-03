Центр «Мои Документы» предлагает специальные услуги для бизнеса

В рамках мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляет Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в центрах «Мои Документы» организовано предоставление специализированных услуг для бизнеса:
Все услуги АО «Корпорация «МСП» в центрах «Мои Документы» предпринимателям предоставляются сразу при обращении и на бесплатной основе. Более того, заявитель может получить результат оказанной услуги по электронной почте, на указанный им адрес.
Подробную информацию об услугах АО «Корпорация «МСП», необходимых документах для получения указанных услуг, а также воспользоваться предварительной записью, вы можете на сайте mfc63.samregion.ru и по телефону единого контактного центра МФЦ: 51-21-21.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться за предоставлением услуг Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в любой из центров «Мои Документы» г. Тольятти:
МФЦ по Автозаводскому району по адресу: ул. Юбилейная, 4;
МФЦ по Автозаводскому району по адресу: ул. Автостроителей, 5;
МФЦ по Автозаводскому району по адресу: ул. Революционная, 52А;
МФЦ по Автозаводскому району по адресу: ул. 70 лет Октября, 3;
МФЦ по Центральному району по адресу: ул. Мира, 84;
МФЦ по Центральному району по адресу: ул. Белорусская,33;
МФЦ по Комсомольскому району по адресу: ул. Ярославская, 35;
МФЦ по Комсомольскому району по адресу: ул. Никонова, 22;
Офис МФЦ по Центральному району по адресу: ул. Ленина, 87.