Граждан, пострадавших от действий двух бандитов, просят обращаться в полицию (фото)

Сотрудники полиции задержали двух мужчин 1992 и 1994 годов рождения, подозреваемых в разбойном нападении.

Напомним, 10 апреля в квартире дома, расположенной в Автозаводском районе, злоумышленники под угрозой пистолета отобрали у 23-летней девушки технику и денежные средства. По признакам разбоя возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска продолжают устанавливать причастность подозреваемых к совершению других противоправных деяний на территории Самарской области, а также пострадавших от действий злоумышленников, сообщает облГлавк.

Сотрудники органов внутренних дел просят граждан, пострадавших от действий данных лиц, обращаться по телефонам дежурной части ГУ МВД России по Самарской области (846) 278-22-22, (846) 278-22-23 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.