Тольяттинка задушила соперницу и попыталась свалить убийство на своего малолетнего ребенка

В Тольятти вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Малицкой А.С.

По версии следствия, Малицкая, находясь в квартире дома по ул. Тополиная, на почве личных неприязненных отношений умышленно причинила потерпевшей тяжкий вред здоровью. Она с силой сдавила шею женщине, перекрыв доступ кислорода, вызвав состояние асфиксии и перелом подъязычной кости, от чего впоследствии потерпевшая скончалась в больнице.

Очевидцами преступления стали малолетние дети подсудимой, на которых на стадии предварительного расследования она оказывала психологическое воздействие путем убеждения одного из детей, что он задушил потерпевшую, сообщает облпрокуратура. В настоящее время Малицкая лишена родительских прав в отношении 3 малолетних детей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.