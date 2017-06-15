В Тольятти пройдет Межрайонная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

23 июня с 10.00 до 14.00 часов в ДК «Тольятти» состоится Межрайонная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест – крупномасштабное социально-значимое мероприятие, направленное на трудоустройство граждан, демонстрирующее спрос и предложение на рынке труда Тольятти, организуемое Центром занятости населения г.о. Тольятти и ЧОУ ДПО – Центр повышения квалификации «Деловое образование».

На мероприятии будут присутствовать более 30 работодателей, которые предложат более 700 вакансий для различных категорий граждан, ищущих работу. Из общегородской базы вакансий Центра занятости населения будут предложены более 3 000 свободных рабочих мест.

Кроме предприятий г. Тольятти, на городской ярмарке вакансий будут присутствовать представители компании «Teleperformance» - один из крупнейших аутсорсинговых контактных центров, представленный с 1999 года численностью более 3000 сотрудников, имеющий офисы в Москве, Владимире, Волгограде, Казани, Киеве, Черкассах и Вильнюсе, который открывает филиал в г.Тольятти и набирает сотрудников по профессии «оператор call-центра».

Также на межрайонной ярмарке вакансий будет организовано Skype-собеседование с предприятием АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (г. Тихвин Ленинградская область).

Вниманию посетителей будут представлены специальные программы, реализуемые службой занятости в целях снижения напряженности на рынке труда:

Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; многодетные родители, воспитывающие детей-инвалидов и др.).

Стажировка выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте 18-19 лет, ищущих работу впервые (возможность трудоустроиться на крупнейшие предприятия города без опыта работы!)

Переселение и переезд в другую местность.

Учебные заведения представят образовательные программы обучения профессиям (специальностям), востребованные на рынке труда города.

Ведущие специалисты Центра занятости населения проведут для соискателей работы индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства, временной занятости, проинформируют о возможности переобучения и повышения квалификации по востребованным на рынке труда профессиям, проведут бесплатное тестирование на определение профессиональных склонностей, окажут профориентационные услуги в целях рационального выбора профессии, сферы занятости в соответствии с личностными склонностями и потребностями рынка труда.

Граждане, ищущие работу, имеют возможность без посредников встретиться и пройти первичное собеседование с представителями кадровых служб организаций, подобрать себе подходящую работу или учебное место, оставить свое резюме и получить подробную информацию об актуальных вакансиях крупнейших предприятий и организаций города. Это происходит как путем непосредственного контакта с работодателями, так и через компьютерные банки и информационные стенды с вакансиями.

Межрайонная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест.

Место проведения: ДК «Тольятти», Центральный район, б-р Ленина, 1 (остановка «Горсад»).

Время проведения: 23 июня 2017 года, с 10.00 до 14.00 ч.

Телефон для справок: 8(8482) 33-72-98, 8(8482) 33-71-93 – отдел взаимодействия с работодателями и информационного обеспечения ЦЗН г. о. Тольятти.