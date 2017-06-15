Благодаря вмешательству органов прокуратуры жителям многоквартирных домов в Тольятти восстановили водоснабжение.

Прокуратурой г. Тольятти совместно с прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти проведен ряд совещаний по вопросу отсутствия коммунальных услуг в домах, расположенных по адресу: ул. 40 лет Победы, 17 «Г», 17 «Д». Совещания проведены с непосредственным участием администрации г.о. Тольятти.

Проблема отсутствия коммунального ресурса в домах возникла по причине трехстороннего спора между ООО «Городской строитель», ОАО «ТЕВИС» и ООО «У.К. «Лесная слобода»», сообщили в областной прокуратуре.

Принципиальная позиция надзорного органа по защите жилищных прав и интересов граждан побудила стороны к достижению компромисса во взаимоотношениях.

В настоящее время потребители обеспечены коммунальным ресурсом, права граждан восстановлены.

 
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  3. 15.06.2017 18:04 [52] (0)
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