Хоккейная «Лада» утвердили планы команды на лето

"Лада" утвердила план предсезонной подготовки к регулярному чемпионату КХЛ сезона 2017/18.

Отметим, что в них не нашлось место Кубку "Лады", который проводился в 20-х числах августа:

- 2 июля команда выходит из отпуска и собирается в Тольятти;

- с 3 июля игроки "Лады" пройдут углубленное медицинское обследование, после чего начнется тренировочный сбор в Тольятти;

- с 18 июля по 2 августа команда будет готовиться к сезону в латвийском городе Озолниеки. На этом этапе запланировано три контрольных матчах (о датах и соперниках будет сообщено дополнительно);

- с 6 по 14 августа "Лада" продолжит подготовку в Тольятти и проведет один контрольный матч (о дате и сопернике будет сообщено дополнительно);

- с 15 по 18 августа команда примет участие в "Кубке Республики Башкортостан", который станет заключительным этапом подготовки к регулярному сезону.

Фото: ХК "Лада".